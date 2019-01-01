مؤتمر بلماضي - تفسير لاختياراته ويؤكد: طموحنا لقب كأس أمم أفريقيا ولكن

محاربو الصحراء يبحثون عن لقبهم الثاني بعد عام 1990

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد جمال بلماضي؛ المدير الفني للمنتخب الجزائري، على عزمه إسعاد الجماهير بحصول محاربي الصحراء على لقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019، موضحًا أنه طموح مشروع للجميع.

كان 2019 من المنتظر أن تنطلق في مصر في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.

وقال بلماضي، خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم السبت، للحديث عن القائمة التي اختارها للمشاركة في البطولة (طالع القائمة): "في عام 2014 عندما حدثت تغييرات بالجهاز الفني، وضعنا أمامنا هدف أول ألا وهو التأهل لكأس أمم أفريقيا رغم أنه كان من السهل وقتها أن أقول أننا نمر بمرحلة انتقالية ونقوم بناء فريق، لكننا حققنا الهدف، والآن لدينا هدف آخر هو الحصول على اللقب، هذا هو الطموح الذي سندخل به البطولة".

وأضاف: "الطموح مشروع للجميع، وعلينا عدم الاستهانة بأي منتخب، لأن جميع المواجهات صعبة، لذلك إذا لم نتوج باللقب فهذا لا يسمى فشلًا، ومن يردد هذا فغرضه تصفية حسابات فقط".

المدير الفني لمحاربي الصحراء كذلك رد على بعض علامات الاستفهام التي أحاطت باختياراته، حيث أكمل: "إسحاق بلفوضيل كان متحمسًا للانضمام للمنتخب، وأنا كنت سأقوم باستدعائه، لكن لسوء الحظ تعرض للإصابة في آخر مباراة بالموسم، وهذا ما أبعده عن القائمة، أما انضمام إسلام سليماني فكان للخبرات الدولية التي يمتلكها، وهو ما يفتقده زكريا نعيجي، وأنا لدي ثقة كبيرة في سليماني، فقط الجمهور ينسى ما قدمه للجزائر".

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واستطرد: "الخبرات كذلك كانت سببًا لاستبعاد هيتم لوصيف، لكن كان الاتحاد الدولي وراء غياب أندي ديلور عنا، حيث تأخر فيفا في الموافقة على تغيير اللاعب جنسيته للجزائرية.

"أما نبيل بن طالب فيغيب للإصابة، وتراجع الأداء خلف عدم انضمام سفير تايدر، بينما

طلب فوزي غلام إعفائه من المشاركة لعدم جاهزيته، ورغبته في الإعداد للموسم المقبل مع فريقه نابولي الإيطالي".

واختتم: "اختيار عجلان قديورة ليس اعتياطيًا، لكنه يمتلك الإمكانيات التي تؤهله للعب معنا، وفي الأخير باب المنتخب مفتوح لكل اللاعبين، لكنني أعلن القائمة النهائية مباشرة للحفاظ على تركيز اللاعبين".

يذكر أن محاربي الصحراء يستهلون مشوارهم في البطولة بملاقاة كينيا في 23 يونيو ثم السنغال في يوم 27 ثم تنزانيا في الأول من يوليو المقبل.