مؤتمر برشلونة | فالفيردي: ما حدث مع باريس سان جيرمان وريال مدريد قد يتكرر معنا

تعرف على تصريحات فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمواجهة رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، على أهمية الحذر في التعامل مع دوري أبطال أوروبا حتى لا يتكرر سيناريو ريال مدريد وباريس سان جيرمان مع البلوجرانا.

ريال مدريد ودّع على أرضه رغم الفوز ذهابًا أمام أياكس وكذلك باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي لمباراة رايو فاييكانو: "أعتقد أنّ ما شاهدناه في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا يؤكد أن كل شيء وارد في البطولة وقد يتكرر الأمر معنا، ولذلك من الضروري الحذر".

وتابع: "مباراة رايو فاييكانو ليست سهلة أيضًا لأن كل فريق يرغب الآن في الفوز وجلب النقاط الثلاثة".

فالفيردي رفض استثناء ريال مدريد من المنافسة على بطولة الدوري الإسباني مؤكدًا أهمية كل مباراة حتى نهاية الموسم الجاري.

لا نعلم كيف هناك أناسا لا يحبون كرة القدم 😅pic.twitter.com/Wj7kRKLC16 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 8, 2019

وأردف: "الفريق في حالة جيدة للغاية، جيرارد بيكيه وليونيل ميسي لا يعانون من أي إصابة، ومشاركة البرغوث مع منتخب الأرجنتين أمر لا يقلقنا وجيرارد سيحصل على الراحة خلال أسبوع التوقف الدولي".

وواصل: "صامويل أومتيتي أصبح في حالة بدنية جيدة وجاهز للمشاركة غدًا وأعتقد أن إيفان راكيتيش سوف يستمر الموسم المقبل كما أنّ أرتورو فيدال مفيد للفريق".

واختتم: "فايكانو فريق صعب وقد نطبق أسلوب المداورة ولكن بحذر، لدينا مباراة هامة الأربعاء ولكننا لم نحسم الدوري بعد".

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة وبفارق 12 نقطة عن ريال مدريد و7 عن أتلتيكو.