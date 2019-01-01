مؤتمر بايرن ميونخ | كوفاتش: الدفاع يجلب البطولات

تعرف على تصريحات كوفاتش قبل مواجهة بروسيا دورتموند

أكد نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، أنّ فريقه بحاجة لتحسين أدائه الدفاعي للاستمرار في المنافسة وحصد بطولتي الدوري والكأس.

بايرن ميونخ يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني بفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند المتصدر كما وصل لنصف نهائي الكأس.

وقال الكرواتي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: ""مباراة الأمس في ربع نهائي الكأس ضد هيدنهايم كانت غريبة والطرد سبب لنا العديد من المشاكل وهو ما سمح للمنافس بالعودة".

وتابع: "يجب علينا أن ندافع كمجموعة، فرأيي أنّ الهجوم فن والدفاع حرفة ولكن حتى الفنانين في الفريق مطلوب منهم أدوار دفاعية".

مدرب فرانكفورت السابق أشار إلى أنّ الوضع الدفاعي سيء للبافاري باستقباله 43 هدفًا 40 مباراة بجميع البطولات مؤكدًا أنّ الدفاع الجيد قادر على جلب لقب لبايرن ميونخ.

وأوضح: "منتخب فرنسا حقق كأس العالم لا لأنه لعب بصورة جيدة ولكن لكونه دافع بصلابة، كما أن ريال مدريد فعل الأمر ذاته في دوري أبطال أوروبا. ربما نفتقد للاعبين الذين يستطيعون القيام بأدوار مثل نجولو كانتي في فرنسا وعلينا البحث عن أمثالهم في الصيف".

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وحول خسارة المباريات الكبرى، علّق نيكو: "كنا الأفضل في أمستردام ودورتموند وبالأخص في الشوط الأول وحتى أمام ليفربول كنا الأقرب للانتصار حتى الدقيقة 70 ولدينا فرصة يوم السبت المقبل للفوز بأول مباراة كبيرة".

مدرب حامل لقب الدوري الألماني آخر 6 سنوات أكد غياب آرين روبن ودايفيس ألفونسو عن مباراة دورتموند للإصابة بجانب شعور خاميس رودريجيز وروبرت ليفاندوفسكي ببعض الآلام واقتراب ديفيد ألابا ومانويل نوير من المشاركة في الكلاسيكير.

واختتم: "أنا أعلم الضغط الواقع على أي مدرب يتولى قيادة بايرن ميونخ لأننا نبحث عن الفوز بكل المباريات وتحقيق جميع الألقاب".

جدير بالذكر أنّ بايرن ميونخ خرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة على أرضه من ليفربول بثلاثية لهدف.