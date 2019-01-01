محدث - رئيس الزمالك يهاجم كهربا واتحاد الكرة بسبب الأهلي

رئيس الزمالك يتحدث خلال المؤتمر الصحفي لتقديم الصفقات الجديدة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

بدأ المؤتمر الصحفي الخاص بنادي الزمالك، والذي يقوم خلاله رئيسه بتقديم الصفقات الجديدة للقلعة البيضاء، استعدادًا للموسم الجديد 2019/2020.

وقام رئيس الزمالك بعرض مقطع فيديو للأخطاء التحكيمية للنادي الأهلي، وعلق عليها قائلًا: "أبارك لاتحاد الكرة ولجنة الحكام والمسابقات بالدوري".

رئيس الزمالك قال خلال المؤتمر الصحفي الذي يحضره مراسل "جول": "شقيق محمود كهربا قاتل، وكان سيحصل على الإعدام، ولكنني أنقذته، وحصل على أموال طائلة من السعودية".

وتابع: "فلترحل يا كهربا لا نريدك، وثروت سويلم أبلغ الجانب البرتغالي بأن عقده ممتد مع الزمالك 3 مواسم أخرى".

وواصل: "وعدت شيكابالا بختام مسيرته في الزمالك، إذا قرر العودة والتواجد في الموسم الجديد بالقلعة البيضاء".

وكشف رئيس الزمالك عن أنه مازال هناك صفقة أو أثنين لم يتم حسمهما لصالح الفريق الأبيض حتى الآن، وقد يتم حسمهما اليوم الأربعاء.