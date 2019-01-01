مؤتمر إسباني لمناقشة مشاريع لا ليجا في مصر

لاليجا تواصل مشاريعها في مصر والوطت العربي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

عقدت رابطة الدوري الإسباني في مصر مؤتمرًا صحفية من أجل مناقشة بعض المشاريع الخاصة بها والتي من المفترض أن تتم في الفترة المقبلة.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد هدفت إلى التوسع بشكل خارج عن إطار أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية.

ومع إنشاء روابط مشجعين للأندية الإسبانية أنحاء شتى، أخدت الأندية تعتمد هذه الروابط وتوثقها بشكل رسمي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وهذا ما دفع إلى قيام رابطة الدوري الإسباني بتعيين مندوبين لها في أنحاء كثيرة وخاصة في الدول العربية التي انضمت إلى هذه البقعة مؤخرًا.

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ومن المفترض أن يتم الأإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع التي ستقوم بها رابطة لا ليجا في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة في مؤتمرات أخرى.