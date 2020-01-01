مؤتمر أرسنال: أرتيتا يوضح حقيقة التعاقد مع ستونز وكيسي

ما هي الصفقات المتوقعة لأرسنال في يناير؟

كشف ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، حقيقة التعاقد مع جون ستونز وفرانك كيسي خلال سوق الانتقالات، وطريقة التعامل في فترة غياب بيير إيميريك أوباميانج.

أوباميانج تعرض للطرد أمام كريستال بالاس ولن يشارك في 3 مباريات رفقى الجانرز.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد يونايتد: "لا أعرف بعد تطور الحالة الصحية لسياد كولاسيناك، فالطبيب حاليًا يتابع وضعه، لقد قام بالتدريب معنا بصورة طبيعية بالأمس ولكنّه بعدها عانى من بعض الآلام، سوى نرى موقفه لمباراة السبت. الأمر ذاته ينطبق على لوكاس توريرا".

وتابع: "توريرا يعاني من إصابة في منطقة الحوض مما تسبب في ألم بالعضلات ولكني أعرف أنّه شاب قوي ويرغب في العودة سريعًا. هيكتور بيليرين بدأ يتدرب معنا بصورة جيدة ولكنّه بحاجة إلى الوقت".

وتطرق للحديث عن سوق الانتقالات بقوله: "لا أمتلك أي شيء يمكن أضيفه سوى نفي وجود أي مفاوضات لضم جون ستونز من مانشستر سيتي أو فرانك كيسي من ميلان. بالطبع سوف نحاول استغلال انتقالات يناير لتطوير الفريق وضم لاعبين مناسبين رياضيًا واقتصاديًا".

صاحب الـ 37 عامًا تحدث عن إمكانية الطعن على قرار إيقاف أوباميانج بقوله: "لقد حُسم الأمر في هذا الصدد ولن يتواجد معنا لثلاث مباريات. إنها خسارة كبيرة دون شك، واللاعب لم يكن يتعمد الإيذاء. علينا قبول القرار".

وأردف: "لم أرى أرسنال دون أوباميانج من قبل وبالتالي سيكون تحديًا كبيرًا بالنسبة لي، ولذلك فإن إيقافه خبر سيء، بالنسبة لنا لكننا سنحاول إيجاد الحل ومساعد ألكسندر لاكازيت ووضعه في الأماكن التي تجعله قادرًا على التسجيل".

مساعد بيب جوارديولا السابق أكد أنّ داني سيبايوس ضمن خطته لكنّه ينتظر تطور حالته البدنية والتعافي بصورة كاملة من الإصابة، كما أشار إلى مارتينللي قادر على تقديم مستويات جيدة في ظل غياب أوبا.

واختتم: "تعاملت مع ستونز في مانشستر سيتي وأعرفه جيدًا، وهو لاعب رائع ومدافع مميز، لكننا لا نخطط لضمه في أرسنال، أنا سعيد بالأسماء الموجودة والتي ترغب في التنافس وأود امتلاك العناصر التي تساعد المجموعة الحالية وهذا ما سنفعله في يناير. لا أعرف من سيلعب أمام شيفيلد والأمر يتعلق بالأسماء المتاحة وقتها".

جدير بالذكر أنّ أرسنال يحتل المركز العاشر برصيد 28 نقطة بعد 22 جولة في الدوري الإنجليزي.