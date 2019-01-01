مؤتمر أجيري - يبرئ ناجي من إصابة جنش ويرفض وصفه الأداء بالدفاعي

المنتخب المصري يختتم دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا غدًا بملاقاة أوغندا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المكسيكي خافيير أجيري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، على ضرورة الحرص أمام منتخب أوغندا لاعتماده على الكرات الثابتة، رافضًا الانتقادات التي توجه لأداء الفريق واعتماده على الطريقة الدفاعية بشكل أكبر.

الفراعنة يختتمون دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا مصر 2019 غدًا الأحد، بملاقاة أوغندا، في تمام التاسعة مساءً على استاد القاهرة الدولي.

وقال أجيري، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أوغندا فريق منظم وقوي، لذلك مواجهته صعبة، وعلينا التعامل معه بحرص لاعتماده على الكرات الثابتة والهجمات المرتدة التي يتميز بها".

وأضاف: "لن نجري تغييرات كثيرة على التشكيل، نعم لدينا ثلاثة لاعبين مهددين بالإيقاف بسبب الإنذارات، وهذا ما أخشاه، لذلك قد نقحم لاعب أو اثنين جدد على التشكيل في لقاء الغد".

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وعن اللعب الدفاعي الذي يعتمد عليه الفريق منذ بداية البطولة، علق: "سجلها تسعة أهداف في عشر مباريات، فقط آخر مباراتين هما ما لم نسجل بهما الكثير من الأهداف، وهذا لم يعني أننا أصبحنا نعتمد على طريقة دفاعية أكثر من الهجوم، لكن كل ما في الأمر أن هناك عدد من اللاعبين في التشكيل يتحركون في مراكز الدفاع أكثر من الضغط الهجومي، ومن الأساس أغلب الفرق في البطولة لم تسجل أهدافًا كثيرة باستثناء مالي".

وبسؤاله عن أسباب تعرض الحارس الاحتياطي محمود عبد الرحيم "جنش" للإصابة، أوضح: "حزنت كثيرًا لهذا الخبر، لكنني أؤكد أن أحمد ناجي؛ مدرب الحراس، برئ منها، هو مجرد حادث عارض من الممكن أن يتعرض له أي فريق، ولا دخل للأحمال التدريبية به".

جنش كان قد أصيب بقطع كلي في وتر أكيلس خلال التدريبات، ليغيب عن الملاعب مدة تترواح من ستة إلى ثمانية أشهر.

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واختتم بالحديث عن أزمة عمرو وردة: "لن تؤثر علينا، الجمهور سيظل يدعمنا ولا أخشى هجومهم عليه، لأنني أراهن على الجماهير المصرية ودعمها للفريق، وفي الأخير هدف الجميع حصد اللقب".

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر التراجع عن قرار استبعاد وردة من المنتخب، لأسباب أخلاقية، ليقرر تقليص مدة الإيقاف حتى دور المجموعات فقط.

وجاء قرار التراجع بحسب ما ذكر الاتحاد بعد التأكد من عدم صحة الفيديو الذي نُشر له مع فتاة مكسيكية، بجانب اعتذار اللاعب للجميع.

يذكر أن الفراعنة حسموا تأهلهم إلى دور الـ16 بكان 2019 بعد التغلب على زيمبابوي 1-0، وعلى الكونغو 2-0.