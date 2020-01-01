مؤتمرات على طريقة فورمولا وان .. الإعلان عن مواعيد وقواعد عودة الدوري الأيطالي

على شاكلة الألماني..

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عن البروتوكول الصحي الصارم الذي سيُتبع لاستئناف منافسات الدوري الإيطالي في شهر يونيو المقبل بعد العودة من آثار فيروس كورونا المدمرة.

وكانت كرة القدم الإيطالية قد توقفت في شهر مارس الماضي بعد تفشي كورونا، ومع شهر مايو المنقضي عادت الأندية للتدرب مجددًا بعد موافقة الحكومة على استئناف المسابقات بدءًا من 17 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يُلعب إياب نصف نهائي كأس إيطاليا في 12 يونيو بدون حضور جماهيري، على أن تعود منافسات السيري آ بدايةً من 20 يونيو وحتى نهاية شهر أغسطس.

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البروتوكول الذي أرسله الاتحاد الإيطالي إلى الأندية ونشره مؤخرًا لوسائل الإعلام مشابه تمامًا للبروتوكول المطبق في ألمانيا، الدولة الأولى التي أعادت الحياة إلى كرة القدم بعد فاجعة كورونا.

وجاءت أهم نصوص البروتوكول:

السماح لحضور 300 فرد فقط كحد أقصى في المباريات.

على اللاعبين أن يحافظوا على مسافة 1.5 متر بعيدًا عن حكم المباراة.

كل فريق سيصل إلى الملعب بحافلتين لضمان عملية التباعد الجسدي والمسافات المقررة.

اللاعبون الأساسيون سينفصلون عن اللاعبين الاحتياطين في غرفة خلع الملابس.

لن تتواجد الأحداث المتعارف عليها قبل المباريات من حيث السلام بين اللاعبين والحكام والتقاط الصور التذكارية.

وأحد أهم النصوص المختلفة كليًا عن بقية الدوريات أتت "سيتم عقد المؤتمرات الصحفية بعد المباريات بنفس طريقة الفورمولا 1، حيث سيرسل الصحفيون الأسئلة عبر تطبيقات واتساب أو سكايب، وستظهر الإجابات عبر التلفزيون أو وسائل التواصل الاجتماعي".

وأعلن الاتحاد الإيطالي عن موعد مباريات الجولة الأولى بعد العودة والمقرر لها يوم 20 يونيو - هذه المباريات كانت مؤجلة من الجولة 25 منذ بداية أزمة كورونا في نهايات فبراير الماضي - .

تورينو ضد بارما (20 يونيو، الساعة 19:30 بتوقيت مصر)

فيرونا ضد كالياري (20 يونيو، الساعة 21:45 بتوقيت مصر)

أتالانتا ضد ساسولو (21 يونيو، الساعة 19:30 بتوقيت مصر)

إنتر ضد سامبدوريا (21 يونيو، الساعة 21:45 بتوقيت مصر)

الدوري الإسباني هو الآخر سيعود في 11 يونيو المقبل، بينما سيُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز في موعد 17 يونيو، مع استكمال الأدوار المتبقية من دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس.

يذكر أن يوفنتوس يأتي متصدرًا لجدول ترتيب جنة كرة القدم بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف لاتسيو، بينما يأتي إنتر في المرتبة الثالثة بفارق 9 نقاط عن البيانكونيري ومباراة أقل.