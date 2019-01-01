مأساة مدافع أتالانتا.. هزم يوفنتوس وفقد طفله المستقبلي في ليلة واحدة

فوز تاريخي لأتالانتا على البيانكونيري انتهى بشكل سيئ لتولوي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

روى رافاييل تولوي مدافع أتالانتا قصة ليلة متناقضة عاشها خلال الفوز على يوفنتوس 3-0 في ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد أن أخفت زوجته عليه إجهاض حملها قبل المباراة.

وكتب تولوي عبر إنستجرام:"أريد أن أخبركم ما حدث لي بالأمس. كالعادة قبل أي مباراة اتصلت بزوجتي وابنتي قبل الذهاب إلى الملعب، بالأمس حين اتصلت شعرت بشيء خاطئ، أعرف زوجتي جيداً ولذلك سألتها ماذا حدث".

وأضاف:"زوجتي كانت بين الأسبوع الثامن والعاشر من الحمل وخضعت لاختبارات روتينية بالأمس، كان بالإمكان أن يكون اليوم الأول الذي نسمع به دقات القلب! سألتها عن تسجيل الاختبارات وقالت أن بطارية الهاتف قد فرغت".

وأوضح:"بدأت أفكر فيما يمكن أن يكون قد حدث، ولكنها لم تخبرني بشيء، أرادتني أن أركز بنسبة 100% على المباراة، وبكل تلك الأفكار السلبية في عقلي، قلت لنفسي أنه لو حدث شيء سيئ لا يسعني سوى مساعدة زملائي على الفوز بتلك المباراة الهامة، على الأقل يمكنني إحضار بعض السعادة للمنزل".

وتابع:"هزمنا أحد أفضل فرق العالم 3-0 وتأهلنا لنصف النهائي، مررت بليلة ساحرة مع زملائي والمشجعين الرائعين، ولكن حين عدت للمنزل تلقيت الخبر الذي كنت أخشاه، لقد خسرنا الجنين. حزن وألم كبير. أريد أن أخبر زوجتي شيئاً واحداً: أنا أحبك وسأظل معك للأبد، فلافيا تولوي، هذه هي الحياة ويجب أن نكون أقوياء في كل لحظة".

يذكر أن أتالانتا تأهل لملاقاة فيورنتينا ذهاباً وإياباً في نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد أن فاز الأخير على روما 7-1. على الجانب الآخر يلتقي ميلان بالفائز بين إنتر ولاتسيو.