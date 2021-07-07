محاولة انتحار.. مأساة جديدة لعائلة إيمليانو سالا

تتوالى الحوادث الصعبة والمؤلمة على عائلة إيمليانو سالا.

مأساة جديدة تعيشها أسرة الراحل إيمليانو سالا، بعد وفاة اللاعب ووالده ها هي شقيقته في حالة حرجة فيما يعتقد أنها أقدمت على الانتحار.

تعيش أسرة لاعب الكرة الأرجنتيني إيمليانو سالا في سلسلة من الأزمات منذ يناير 2019 فبعد وفاة اللاعب في حادث طائرة ووفاة والده بعد 3 أشهر، تبدو حياة شقيقته رومينا على المحك.

ما الحالة الصحية لرومينا؟

وفقًا لتقارير إعلامية أرجنتينية فشقيقة سالا ترقد في المستشفى الآن في حالة حرجة ويعتقد أنها حاولت الانتحار.

نُقلت رومينا، 29 سنة، فاقدة للوعي إلى المستشفى مساء الإثنين؛ صديق هرع إلى منزلها بعد رسالة مقلقة منها.

الأطباء أخبروا صحيفة لا ناسيون أنها في حالة حرجة ويحاولون إنقاذها.

رومينا كانت متحدثة باسم الأسرة منذ اختفاء طائرة شقيقها في يناير 2019 وهو في طريقة للتوقيع إلى نادي كارديف الويلزي قادمًا من نانت الفرنسي.

كيف رحل إيمليانو؟

اللاعب الأرجنتيني اختفت طائرته الخاصة من على الرادار خلال سفره إلى كارديف؛ جثمان إيمليانو وقائد الطائرة وجدا بعد أيام من البحث مع فتح تحقيقات حول أسباب الحادث الأليم.

مصائب عائلة سالا تتوالى

لم تتوقف مصائب عائلة سالا فبعد رحيله بثلاثة أشهر توفي والده متأثرًا برحيله.

رومينا شقيقه إيملياينو لم تتوقف عن ذكر أخيها وتجاوز فقدانه وتبدو بعد سنتين من رحيله في حالة نفسية حرجة.

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