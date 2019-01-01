النتائج المباشرة
الدوري الانجليزي تحت 23 سنة

مأساة جديدة.. السرطان ينهي حياة مراهقة تشارلتون

التعليقات()
social media
جوردان داويس حارسة مرمى تشارلتون تفارق الحياة عن عمر ناهز 18 عامًا بعد صراع مع السرطان

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

استيقظت جماهير كرة القدم على فاجعة جديدة، حيث توفت حارسة المرمى الشابة لنادي تشارلتون جوردان داويس بعد صراع مع مرض السرطان.

اختيارات المحررين

وكانت جوردان قد اكتشفت إصابتها بالسرطان في نوفمبر الماضي بالصدفة، حين خضعت لفحص طبي احترازي للتأكد من سلامتها بعد اصطدامها بلاعبة في إحدى المباريات.

وبعد الفحص تم اكتشاف إصابتها بورم خبيث في الكبد، ومنذ ذلك الحين خضعت للعلاج المكثف من أجل السيطرة على الورم.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي تشارلتون أتليتيك وكذلك أفراد عائلة جوردان صباح اليوم خبر وفاتها، لتنهال الصدمة على الوسط الرياضي الإنجليزي.

وكان عدد من الشخصيات الرياضية قد قدم الدعم للحارسة المراهقة ذات الـ 18 ربيعًا فقط بعد إعلان إصابتها بالورم الخبيث في نوفمبر الماضي.

بعد الوداع.. رسالة إيميليانو سالا التي لم يكتبها

وأتى الحارس الدوري الإسباني ديفيد دي خيا على رأس قائمة داعمي جوردان، حيث تبرع بقفازه الذي لعب به مباراته رقم 250 في البريميرليج من أجل المساهمة في علاجها.

إغلاق