مأساة .. ألافيس يؤكد 15 حالة إصابة بفيروس كورونا!

الأنباء المزعجة لا تتوقف!

بعد فالنسيا وإسبانيول .. أعلن نادي ديبورتيفو ألافيس عن مأساة جديدة، بتعرض 15 من لاعبيه والجهاز الفني لوباء كورونا.

وبحسب ما ذكره النادي بيانه الرسمي، فقد ضرب الوباء التاجي 3 من اللاعبين، بالإضافة إلى سبعة من أعضاء الجهاز الفني وخمسة موظفين.

ولا تعتبر المرة الأولى التي يعلن فيها ألافيس عن تضرره من الوباء التاجي، بعد اكتشاف أول حالتين بين أعضاء الجهاز الفني في عطلة نهاية الأسبوع.

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وتعيش إسبانيا مأساة بعد تفشي المرض في جُل الأقاليم، بتسجيل أكثر من 500 حالة وفاة، بخلاف ارتفاع أعداد المصابين لما يزيد عن 5.000 حالة.

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وتجمدت كرة القدم في كل بلدان أوروبا، ضمن تدابير السلامة التي فرضتها الحكومات، لاحتواء المرض ومنعه من الانتشار.

وكان الاتحاد الأوروبي والفيفا، قد أقرا أمس الثلاثاء بتأجيل بطولة الأمم الأوروبية وكذلك كوبا أمريكا للعام القادم، نظرًا للكارثة التي تعيشها البشرية منذ بداية العام الجديد.

الجدير بالذكر أنه قبل تعليق الدوري الإسباني، كان ألافيس يقبع في المرتبة الرابعة عشر برصيد 32 نقطة، مبتعدًا بسبع نقاط عن مراكز الهبوط.