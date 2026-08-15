"أنت كذاب" .. لياو ينفجر بعد تقارير أموريم وميلان الأخيرة

ردٌّ جديد ومنافرة أخرى على منصة إكس بخصوص رافائيل لياو ومستقبله في ميلان بعد التقارير عن كونه غير مرغوب فيه.

فقد ردّ صاحب القميص رقم 10 في ميلان، والذي لا يزال مرشحاً للرحيل، بانزعاج على صفحة رياضية نقلت خبر لا جازيتا ديللو سبورت هذا الصباح، والذي جاء فيه أن أموريم يريد بيع البرتغالي لأنه يعتبره عنصراً سلبياً في غرفة الملابس.

ونقلت الصفحة عن الصحيفة الإيطالية: "يرى روبن أموريم أن رافائيل لياو قد يكون له تأثير سلبي داخل غرفة ملابس ميلان. ويُعتقد أن المدرب البرتغالي لديه مخاوف بشأن تأثير اللاعب على الأجواء"، هذا ما ورد في المنشور الذي نقل خبر الصحيفة الوردية.





ثم جاء رد لياو المعتاد عبر حسابه الشخصي بشكل مقتضب: "ربما أنتم من يمثّل المشكلة، لأنكم تكذبون".

آخر التقارير تتحدث عن قرار من أموريم باستبعاد لياو وعرضه للبيع قبل انطلاق الموسم الجديد، وخفض ميلان مطالبه المالية إلى قرابة أربعين مليون يورو، وسط اهتمام من جلطة سراي.

ويغيب لياو عن ودية ميلان ضد مانشستر يونايتد المقررة السبت، ولكن للإصابة في عضلات الساق بحسب التقارير الواردة من إيطاليا.