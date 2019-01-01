ليون يفكر في ضم توماس ليمار من أتلتيكو مدريد

تقارير صحفية فرنسية تؤكد على رغبة ليون في ضم توماس ليمار من صفوف أتلتيكو مدريد.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن وجود رغبة لدى نادي ليون في الحصول على خدمات اللاعب توماس ليمار نجم فريق أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لو باريسيان" والتي أكدت أن اللاعب قد دخل خطط النادي في الفترة الماضية من أجل التدعيم في شهر يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة أن ليمار يعد المرشح الأبرز ضمن ثلاث مرشحين في الوقت الحالي للانضمام لصفوف ليون خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ويعاني اللاعب في الوقت الحالي من قلة الدقائق في صفوف أتلتيكو مدريد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني الحالي للفريق.

ولن يحتاج اللاعب للكثير من العمل حتى يتأقلم على الأجواء في الدوري الفرنسي فقد انضم لأتلتيكو مدريد قادمًا من موناكو قبل أشهر قليلة.

وكان جونينو المدير الرياضي في نادي ليون قد أكد قبل أيام على حاجة الفريق للدعم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وشدد أن الإدارة ستتحرك لضم العناصر المناسبة.

جدير بالذكر أن توماس ليمار يحصل بشكل مستمر على مكانه في المنتخب الفرنسي على الرغم من قلة الدقائق في أتلتيكو مدريد وخروجه من القائمة في العديد من المرات.