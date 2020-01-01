ليون يغلق الباب أمام برشلونة وآرسنال ويرفض رحيل ديباي وعوار

تقارير صحفية فرنسية تؤكد أن المهلة التي منحها جيان ميشيل أولاس رئيس ليون لبرشلونة وآرسنال لرحيل ممفيس ديباي وحسام عوار قد انتهت.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن المهملة التي منحها جيان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون لبرشلونة وآرسنال من أجل ضم الثنائي ممفيس ديباي وحسام عوار قد انتهت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت إذاعة "راديو مونتي كارلو"، والتي أكدت أن رئيس النادي الفرنسي كان قد حدد ليوم السبت كموعد نهائي لرحيل أي لاعب عن صفوفه.

المهلة كانت حتى الساعة السادسة من مساء اليوم بالتوقيت المحلي، ومن بعدها أغلق رئيس النادي الفرنسي الباب بشكل نهائي أمام رحيل أي لاعب في الصيف الجاري.

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وكان برشلونة قد أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات اللاعب ممفيس ديباي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بعدما أعرب رونالد كومان المدير الفني الجديد للفريق عن رغبته في ضمه.

وكذلك تحدث ميكيل أرتيتا بشكل شخصي مع حسام عوار وأقنعه بمشروعه في نادي آرسنال، وكانت المفاوضات جارية بين الفريقين لكن ليون طلب الحصول على 50 مليون يورو.

وسيتواجد الثنائي في المباراة المقبلة للفريق والتي تقام مساء الأحد ضد نظيره مارسيليا في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن آرسنال لم يكن الفريق الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات حسام عوار، حيث أراد ريال مدريد وباريس سان جيرمان ضمه أيضًا.