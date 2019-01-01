ليون يرحب برحيل ندومبيلي الصيف القادم

وسط اهتمام كبير بضمه من مانشستر سيتي ويونايتد وبرشلونة

أثار جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، الجدل حول مستقبل لاعب وسط الفريق تانجوي ندومبيلي، مؤكداً احتمالية رحيله الصيف القادم.

صاحب الـ22 عاماً أصبح سريعاً أحد أهم لاعبي الوسط في أوروبا الفترة الأخيرة، بعد تألقه بشكل لافت مع ليون بالدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا.

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مانشستر سيتي ويونايتد وتوتنهام وبرشلونة، جميعها أندية تطمح في ضم الفرنسي، ويبدو أن ليون لا يمانع البيع.

وقال أولاس عن مستقبل لاعبه:"لدينا بعض الأهداف في فرنسا مثل فوز البطولات والظهور لأعلى مستوى ممكن في المسابقات الأوروبية".

وأضاف:"هذا الأمر يحتاج لاقتصاد جيد وأيضاً بعض المواهب المميزة لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

وتابع:"ربما نسمح للاعب أو لاعبين بالرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات القادم".

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واستكمل:"لم نحدد حتى الآن من هو اللاعب الذي قد يرحل، هناك اهتمام بالعديد من نجوم الفريق".

يذكر أن التقارير الفرنسية أكدت ترحيب ليون ببيع ندومبيلي، في حالة تلقيه عرضاً لا يقل عن 70 مليون جنيه إسترليني.