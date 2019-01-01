ليون: أندية البريميرليج تتصدر السباق نحو ندومبيلي

لاعب الوسط مطلوب في يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال جان ميشيل أولاس رئيس ليون أن الأندية الإنجليزية تتصدر السباق نحو التوقيع مع نجم وسط فريقه تانجي ندومبيلي، المطلوب في يوفنتوس.

وارتبط لاعب وسط منتخب فرنسا بالعديد من الأندية بعد أدائه الممتاز مع ليون خلال الموسمين الأخيرين، وأبرزها مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي ويوفنتوس وبرشلونة.

وكان المدرب برونو جينيسيو قد توقع رؤية اللاعب بقميص يوفنتوس الموسم القادم، مؤكدًا أنه قادر على أن يُصبح بول بوجبا الجديد.

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لكن الرئيس خالف مدربه بقوله لموقع كالتشيوميركاتو الإيطالي "حتى الآن، العروض الأفضل التي وصلتنا لندومبيلي كانت من أندية البريميرليج. لاعب أو اثنين سيغادران هذا الصيف".

يُذكر أن متصدر الدوري الإيطالي يسعى لدعم خط وسطه الصيف القادم، وقد أعلن بالفعل تعاقده مجانًا مع آرون رامسي الذي سينتهي عقده مع آرسنال بنهاية الموسم الجاري.