ليونيل ميسي: لا أعد الأرجنتين بالحصول على كأس العالم!

هروب أم تخفيف ضغوط؟

رفض الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين إعطاء وعود واضحة للجماهير بالتتويج بلقب كأس العالم قطر 2022.

وعن الدروس التي تعلمها من النسخ السابقة في المونديال، قال ميسي في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "في المرة الأولى كنت صغيرًا جدًا، أردت اللعب بشدة وغضبت في كل مرة جلست فيها على الدكة، في 2014 قدمنا أداء جيدًا للغاية وكانت تجربة لا تنسى أيقنت فيها أن أهم شيء هو أن تكون ضمن مجموعة قوية وموحدة، أشعر اليوم بالكثير من أوجه التشابه بين هذه المجموعة وفريقنا في 2014".

وأضاف: "لقد بدأ تشكيل هذا المنتخب في لحظة سيئة وهي الخسارة من البرازيل في كوبا أمريكا 2019 ومن بعدها رأيتم كيف أصبحنا بخير.. لا أحب تقديم الوعود، الله هو من يقرر ويعلم متى يحين وقت كل شيء، وما سيأتي لا ينبغي التفكير فيه، أنا لست الشخص الذي يحب تقديم الوعود".

واستدرك على مسألة عدم تقديم أي وعود للجماهير الأرجنتينية مؤكدًا: "الأحاسيس متوترة في الأرجنتين، أسرتي أيضًا وخصوصًا تياجو لديهم مشاعر توتر كبيرة، الكل ينتظر ضربة البداية، أقول لكل الأرجنتينيين إنني متحمس مثلهم، هذه المجموعة ستقاتل وتحارب كي نفوز في كل مباراة، لن يبخل أحد بأي مجهود وأتمنى أن نجد الفرصة لتقديم أفضل ما لدينا.. وأتمنى أن يعيننا الله".

وقال أيضًا عن بعض المواقف التي تحدث له في بلدان مختلفة من العالم: "أحيانًا أعد بعض اللاعبين بإعطائهم قميصي، أكون بالفعل قد وعدت شخصًا آخر قبلهم، يحدث أن يصاب البعض بالإحباط ولكن ماذا أفعل؟ في هندوراس على سبيل المثال اضطر الأمن إلى حملي بعنف للفكاك من المشجعين، يزعجني هذا بعض الوقت ولكنه يدل بالنسبة لي على المودة التي يحملها الكثيرون".