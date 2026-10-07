لم يبقَ في الملاعب سوى ليونيل ميسي .. لاعب آخر من "الكتيبة الأسطورية" لبرشلونة يعلن اعتزاله

وقد حقق أكبر إنجازاته مع المنتخب الوطني ونادي برشلونة، حيث كان، تحت قيادة بيب جوارديولا، لاعبًا أساسيًا في أحد أكثر الفرق شهرة في هذا القرن.

وكتب بيدرو على مواقع التواصل الاجتماعي: "أشعر أن الوقت قد حان. حان الوقت لاتخاذ الخطوة التالية وبدء فصل جديد في حياتي".

وأضاف: "أنا فخور بتحقيق حلمي، وبكل من وقفوا إلى جانبي وساعدوني. شكرًا لك أيتها كرة القدم، لأنك جعلتني سعيدًا للغاية."

وُلد بيدرو في تينيريفي وانضم في عام 2004، عندما كان في السابعة عشرة من عمره، إلى أكاديمية برشلونة الشهيرة «لا ماسيا». خاض بيدرو مباراته الأولى مع الفريق الأول في موسم 2007/2008، ووقع في صيف عام 2009 أول عقد احترافي له مع النادي.

وفي الموسم التالي، أصبح الجناح أول لاعب يسجل أهدافًا لبرشلونة في جميع المسابقات خلال موسم واحد: الدوري الإسباني، وكأس الملك، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

على الصعيد النادي، بلغ ذروة مسيرته في 28 مايو 2011. ففي نهائي دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر يونايتد، سجل الهدف الأول، مما مهد الطريق للفوز النهائي بنتيجة 3-1 على «الشياطين الحمر».

من بين اللاعبين الأحد عشر الذين كانوا في التشكيلة الأساسية لبرشلونة آنذاك، لم يبقَ سوى ليونيل ميسي الذي لا يزال يمارس كرة القدم حتى الآن. قبل عام من فوزه بدوري أبطال أوروبا، توج بطلاً للعالم مع المنتخب الإسباني، وبعد عام من تلك الأمسية السحرية في ويمبلي، توج بطلاً لأوروبا.

وبعد أن فاز بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة مرة أخرى في عام 2015، اختار الانتقال إلى تشيلسي. وبعد خمس سنوات في لندن وحصوله على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، انتقل في عام 2020 إلى نادي روما، لينتقل بعد ذلك بعام واحد من هذا النادي إلى لاتسيو. وقد لعب هناك خلال السنوات الخمس الماضية.



