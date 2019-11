أعرب فريدي ليونبيرج المساعد السابق للمدرب المُقال أوناي إيمري، عن سعادته وفخره الشديد لتولي منصب الرجل الأول لأرسنال بشكل مؤقت.

النادي الإنجليزي أعلن أمس الجمعة عن إقالة إيمري، نظراً للنتائج السيئة التي عانى منها الفريق على مستوى الدوري الإنجليزي وكذلك الدوري الأوروبي.

ليونبيرج ظهر في حوار صحفي مع شبكة سكاي سبورتس، للحديث عن تفاصيل مهمته المؤقتة، وموقفه من إمكانية الاستمرار بشكل دائم.

وقال السويدي خلال تصريحاته:"شرف عظيم لي بالحصول على هذا المنصب، لدي طاقة كبيرة جداً تجاه هذه المهمة الخاصة مع النادي".

وأضاف:"بكل تأكيد هناك حالة من الحزن بخصوص ما حدث للفريق هذا الموسم، لكن الحماس متواجد بشكل واضح للمزيد من الفرص لتحسين الوضع الحالي".

وتابع:"إدارة النادي قالت لي حاول التركيز على مباراة الفريق القادمة، وبعدها سنرى ما سيحدث بناء عن الشكل الذي سنظهر به".

واستكمل:"بالنسبة لي لست مهتماً بالحديث عن منصب دائم، كل تركيزي على المجموعة التي نمتلكها من اللاعبين والفوز على نوريتش".

وعن قائد أرسنال بعد سحب الشارة من جرانيت جاكا ومنحها لأوباميانج مع أوناي إيمري:"سترون ذلك غداً".

📰 @ArsenalAcademy manager Per Mertesacker will be supporting interim head coach Freddie Ljungberg in the short-term.



Per will be in the dugout at Carrow Road tomorrow.#NORARS pic.twitter.com/rvWJRd2pDG