ليونبرج يشكر أرسنال ويتطلع للحديث مع أرتيتا

السويدي سيقود الفريق أمام إيفرتون

أكد فريدي ليونبرج، مدرب أرسنال المؤقت، أنه يشعر بالفخر والسعادة على الفترة التي قضاها في قيادة الفريق، وأنه يتطلع للحديث مع المدرب الجديد ميكيل أرتيتا.

أرسنال أعلن الجمعة رسمياً تعيين أرتيتا مدرباً للفريق، ولكن ليونبرج سيقود الفريق أمام إيفرتون مساء السبت بلقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ليونبرج مع الموقع الرسمي لناديه: "بالنسبة لي الهدف كان تثبيت السفينة على وضعها قدر المستطاع، أشعر بالفخر لأنني قمت بذلك، تعلمت الكثير".

وأكمل: "أتطلع لمقابلة ميكيل والحديث معه عن كرة القدم، أعتقد أننا يمكننا إعادة النادي لمكانته، كان شرفاً كبيراً لي العمل هنا، أتمنى أن يستمر الفريق متحفزاً معه".

واستمر السويدي: "قابلت أرتيتا من قبل وأحترمه كثيراً، كان عاماً حافلاً لي، تعلمت عديد الأمور هنا، وهذا يعد إيجابياً".

مورينيو ساخرًا من أرتيتا: مدرب لم يخسر أي مباراة في تاريخه

ولم يتضح بعد موقف أرسنال من ليونبرج، وإذا كان سيستمر في الجهاز الفني لأرتيتا كما كان الحال مع المدير الفني السابق أوناي إيمري.

وستكون أولى مباريات أرتيتا مدرباً لأرسنال في البوكسينج داي عندما يحل ضيفاً على بورنموث بالبريميرليج.