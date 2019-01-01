ليوناردو يقرر بقاء رابيو في باريس

قطيعة كبيرة بين اللاعب وناديه

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية أن أدريان رابيو، متوسط الميدان الفرنسي، قد يستمر في باريس سان جيرمان رغم انتهاء عقده الشهر الجاري والمشاكل بين الطرفين.

رابيو تم منعه من المشاركة مع الفريق الأول لبي إس جي منتصف الموسم الماضي بعدما رفض الدخول في مفاوضات لتمديد عقده.

باريس سان جيرمان يُغري أياكس بعرض لا يُقاوم لشراء دي ليخت

أي ثقة يا مانويل! 😎 pic.twitter.com/OjWRzG4bai — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وذكرت "لاجازيتا" أن وصول البرازيلي ليوناردو مديراً رياضياً من جديد قد يغير مسألة رحيل رابيو، إذ يريده أن يستمر ويتم إعطائه عقداً جديداً.

رابيو ارتبط بالانتقال لعدة أندية مثل يوفنتوس، ريال مدريد، برشلونة، ومؤخراً مانشستر يونايتد، ولكن لم يتوصل لاتفاق مع أي منها.

وينتظر أن يتم الإعلان في الأيام المقبلة عن تولي ليوناردو منصبه رسمياً في فترته الثانية بعد الأولى ما بين 2011 و2013.