ليوناردو يعترض على قرارات التحكيم ويحترم جاتوزو

البرازيلي لديه لقطتين للاعتراض على لقطات التحكيمية

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

اعترض المدير التنفيذي لميلان الإيطالي، ليوناردو، على قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لميلان في مواجهة يوفنتوس في افتتاح الجولة الـ31 من الدوري الإيطالي.

وفشل ميلان في الحفاظ على تقدمه وخسر بنتيجة 2-1 أمام يوفنتوس، لتقترب السيدة العجوز من الفوز بلقب الدوري الإيطالي.

وقال ليوناردو على ضربة الجزاء الذي رفض الحكم احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو من لمسة يد ضد أليكس ساندرو: "تظهر أنها ضربة جزاء واضحة، نحن محبطون جدًا، لأننا طلبنا من الفريق الثقة والشجاعة والأداء، وهذا ما حدث، لنخرج بدون نقاط بسبب أخطاء تحكيمية، الأمر مُحبط جدًا".

وتابع: "كمثال، إنذار تشالهان أوجلو، غير مقبول، الحكم من المفترض أن يكون أكثر هدوءًا لا أن يخلق الجدل والعصبية، لا أريد إثارة الجدل".

وعن مويس كين الذي كان قريبًا من ميلان في يناير الماضي وسجل هدف فوز يوفنتوس اليوم: "أنها حقيقة، أنه لاعب أظهرنا الاهتمام به وتحدثنا مع يوفنتوس، أنه شاب واعد لكن هذا أصبح واقع الآن".

يوفنتوس يمتلك مهاجم واعد.. مويس كين (19 عامًا) 💫



لعب 7 مباريات (مباراتين فقط أساسي) 🏟️

سجل 5 ⚽️ pic.twitter.com/vtYfJwoGJE — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 6, 2019

وردًا على موقف جاتوزو من البقاء مع الفريق: "نحن نتحدث مع أنفسنا، نحن صرحاء ودائمًا ما كنا، أعرف جاتوزو منذ 20 عامًا، ولا يوجد أسرار، لقد كان هنا عندما جئنا، لقد قررنا الجلوس معنا ولم نتحدث مع أي مدرب آخر".

ويتعقد موقف ميلان أكثر بعد الخسارة الثالثة في آخر 4 مباريات بالدوري الإيطالي، في التأهل لدوري الأبطال وأصبح مهددًا بفقدان المركز الرابع.