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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ليوناردو يصر على أحقية حصول ميلان على ركلة جزاء

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Getty Images
هل وقف أورساتو في وجه ميلان؟
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يرى مدير ميلان، البرازيلي ليوناردو أن الفريق يستحق ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة أمام سامبدوريا.

وسقط ميلان في فخ الخسارة الثانية على التوالي، بهدف نظيف من السامب في مباراة رفض الحكم احتساب ركلة جزاء لبيونتيك في الدقيقة الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال ليوناردو عقب المباراة في تصريحات لدازن: "لم يكن أفضل أداء لنا، لنُجنب هذا بعيدًا، لقد حاولنا بقوة في الشوط الثاني، لكن الأخطاء في كرة القدم واردة ولا يوجد حاجة لخلق مواقف غير موجودة".

وتابع: "نحن في المركز الرابع ولدينا 51 نقطة، روما ولاتسيو خلفنا، لذلك علينا الهدوء وأن نتعامل مع الخسارتين بهدوء".

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وعن رفض أورساتو احتساب ركلة جزاء للروسونيري: "لا أريد إثارة الجدل، لكن بيونتيك تم دفعه وفقد توازنه، بدون أن يلمس المدافع الكرة، لا اعتقد أن ضربة جزاء مثل تلك تحتاج للجدال".

وأنهى: "الفار يتواجد والحكم ذهب لرؤية الحالة، لكن تلك الأخطاء تحدد مباريات، لمسة يد في الشوط الأول كانت واضحة في كرة باكايوكو، رأها الجميع".

وخسر ميلان لأول مرة منذ ديسمبر 2017 مباراتين متتاليتين.

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