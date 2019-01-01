ليوناردو يسافر للبرازيل من أجل إيفرتون

ميلان يعود للبرازيل مرة أخرى

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تشير العديد من التقارير، إلى أن المدير التنفيذي لميلان الإيطالي، ليوناردو، قد سافر إلى البرازيل.

وتأتي عودة ليوناردو إلى موطنه من أجل الدخول في مفاوضات مع جريميو بشأن ضم الجناح البرازيلي إيفرتون سواريس.

وحسب فوكس سبورتس البرازيلية، فأن مسؤول ميلان، يسعى للتفاوض مع النادي، الذي لن يتخلى عن لاعبه بأقل من 80 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي.

ولا يفكر التريكولور من التفريط في الجناح الأيسر البالغ 23 عامًا، حتى نهاية الموسم، ونهاية مشوار الفريق في كوبا ليبرتادوريس الحالية.

ويسعى ليوناردو لتكرار تجربة لوكاس باكيتا مع ميلان مجددًا، وضم موهبة برازيلية جديدة.

رقم جديد للملك المصري 👑🇪🇬

محمد صلاح أصبح ثاني لاعب يسجل في أول 3 مباريات له في البريميرليج يوم الجمعة بعد تييري هنري 💫 pic.twitter.com/1XLKZ0DYMf — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

وكان إيفرتون قد علق سابقاً عن شغفه في حال وصول عرض من ميلان الإيطالي، أثناء التوقف الدولي السابق لمنتخب بلاده.

وسيعود ليوناردو قبل مباراة الغد أمام يوفنتوس من أجل حضورها رفقة باولو مالديني.

ويعاني ميلان في مركز الجناح الأيسر، والذي حاول ضم أكثر من لاعب لشغل هذا المركز الشاغر في خطط جينارو جاتوزو.

ولم يبدأ الموسم في الدوري البرازيلي حتى الآن، لكن إيفرتون يقدم أداء جيد في كوبا ليبرتادوريس حيث سجل هدف الفريق الوحيد في 3 مباريات بدور المجموعات.