ليوناردو: ميلان لم يفكر قط في إقالة جاتوزو

المدير البرازيلي لنادي ميلان ليوناردو يؤكد أن إقالة جاتوزو لم تكن أبدًا خيارًا في حسابات إدارة الروسونيري رغم أي ظروف يمر بها الفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدير البرازيلي لنادي ميلان ليوناردو أن إقالة جينارو جاتوزو المدير الفني للفريق لم تكن أبدًا خيارًا مطروحًا لدى إدارة الفريق في أي وقت مضى.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ليوناردو لصالح شبكة "سكاي سبورتس" عقب مباراة الأمس أمام فريق سامبدوريا وأكد خلالها أن مستقبل ميلان مع جاتوزو.

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وقال ليوناردو: عقد جاتوزو مع ميلان لم يكن أبدًا محل جدال، لقد كنا وما زلنا في غاية الوضوح عندما يأتي الأمر لتلك المسألة".

وأضاف: "مستقبله في ميلان ليس أولوية في الوقت الحالي، لقد فاجئني سؤال الصحفي له حول ذلك، لقد كان مديرًا فنيًا قبل حتى أن نصل نحن لهنا، ولم نفكر قط في استبداله".

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وأكمل: "إذا ما حققنا الفوز في وجود جاتوزو يومًا ما سيكون ذلك مذهلًا، فسنصنع التاريخ بوجود واحد من نجوم ميلان".

جدير بالذكر أن ميلان كان قد سقط بالأمس أمام سامبدوريا بهدف نظيف في الدوري الإيطالي عقب سلسلة نتائج إيجابية كان قد كسرها إنتر قبل التوقف الدولي.