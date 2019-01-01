ليوناردو: مباراة ميلان ولاتسيو كان يجب إيقافها بسبب العنصرية

أجواء محتقنة بين الفريقين على مدار الأسابيع الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد المدير الرياضي لميلان ليوناردو للحديث مجدداً عن هزيمة الفريق أمام لاتسيو في نصف نهائي الكأس وما صاحب المباراة من هتافات عنصرية.

وشهدت المدرجات هتافات متكررة بحق تيمويه باكايوكو وفرانك كيسي، لاعبا ميلان، من قبل جماهير لاتسيو بعد سخريتهما من فرانشيسكو أتشيربي، لاعب البيانكوتشيليستي بعد لقاء الفريقين بالدوري قبل أسبوعين.

رسميًا - انتهاء موسم كالابريا مع ميلان

جاتوزو يواجه شبح الإقالة ولاعب الفريق السابق يستعد لخلافته

وقال ليوناردو مع "لاجازيتا": "لا أتحدث لأننا خسرنا، لاتسيو فاز في الملعب بأحقية، ولكن الحكم امتلك فرصة إيقاف المباراة ألف مرة بسبب العنصرية ولم يفعل".

وأكمل: "يجب التدخل للقضاء على العنصرية في المدرجات، نريد الاحترام والعدالة، قدمنا طلبات لكل الجهات المعنية ولكن الجميع صامت ولم يتحرك".

واستمر البرازيلي: "لم أتفاجيء، الحكم هو نفس الشخص الذي شهد واقعة كوليبالي في إنتر ونابولي، الجميع طالب بمعاقبة لاعبينا بعد ما حدث، ولكن لم نسمع صوت هؤلاء عندما أُهين نفس اللاعبين".

وختم: "رئيس الوزراء يقول إن أداء ميلان فاضح؟ استخدام تلك الكلمة لوصف الأداء فقط، كان يجب أن يستعملها للتعليق على أمور أشد خطور حدثت".

الجدير بالذكر أن حتى الآن لم يتم فتح تحقيق من قبل الاتحاد الإيطالي أو توجيه اتهامات لجمهور لاتسيو بخصوص تصرفاته وهتافاته العنصرية الأربعاء الماضي.