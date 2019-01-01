ليوناردو دا سيلفا يحتفظ بكرة "السوبر هاتريك" ويُوجه رسالة لجماهير الوحدة

تألق لافت للاعب البرازيلي ضد الريان القطري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه ليوناردو دا سيلفا مهاجم الوحدة الإماراتي رسالة شكر وتقدير لجماهير الفريق على مساندتهم إياه خلال مواجهة الريان القطري في دوري أبطال آسيا.

ونجح الوحدة في قلب تأخره بعد نهاية الشوط الأول 3-1 أمام ضيفه القطري إلى انتصار درامي في اللحظات الأخيرة بنتيجة 4-3 وبفضل سوبر هاتريك من دا سيلفا.

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وظهر اللاعب عبر فيديو على الحساب الرسمي لناديه على تويتر بدا خلاله سعيدًا للغاية وممسكًا بكرة المباراة، وقال "أود أن أقول لكل جماهيرنا اليوم أن النادي سعيد جدًا بقدومكم وتشجيعكم لنا، وبالمباراة الرائعة".

أضاف "تعالوا المباراة القادمة واستمتعوا معنا".

يُذكر أن انتصار الوحدة جعله يتصدر مجموعته الآسيوية برصيد 9 نقاط مقابل 7 نقاط لاتحاد جدة السعودي، وحل لوكوموتيف طشقند ثالثًا بـ4 نقاط وأخيرًا تذيل الريان المجموعة بـ3 نقاط فقط.