ليوناردو: باريس موافق على رحيل نيمار ولكن عند وصول العرض المناسب

المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان يؤكد عدم اتفاق فريقه على أي مفاوضات حول رحيل نيمار

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، أن فريقه موافق علي رحيل نيمار، ولكن عند وصول العرض المناسب له، مشدداً على أنه لا أحد يعلم ما سوف يحدث حتى نهاية سوق الانتقالات.

واستمر خروج نيمار من قائمة باريس سان جيرمان، وعدم مشاركته في مباراة اليوم أمام ميتز في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي بهدفين دون رد.

وقال ليوناردو في تصريحات عقبت مباراة فريقه اليوم امام ميتز: "كان موقفنا واضحاً دائماً، كانوا يعرفوا ما نريده دائماً، العرض الأول كان يوم 27 أغسطس قبل خمسة أيام من نهاية سوق الانتقالات".

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وواصل: "كنا منفتحين للحديث مع لاعبين آخرين، لإتمام الصفقة، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق بشأن ما أردنا، كل هذا يتوقف على ما يريده برشلونة".

وتابع: "كان موقف نيمار أيضاً واضحاً وكذلك موقفنا، إذا كان هناك عرضاً مناسباً وصل لنا فكان بإمكانه المغادرة، برشلونة يقدم مقترحات ونحن نقبلها أو لا".

وأكمل: "البحث عن خليفة نيمار؟ أي فريق معه المال اللازم لشرائه فليتقدم، نحن نبحث عن بديل مناسب لفريقنا، نيمار لاعب غير عادي، لم أكن أعرفه ومع مرور الوقت عرفته بشكل جيد".

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وأردف: "أنا أقدر الطريقة التي يتعامل بها، إنه رجل، نريد أن تكون علاقتنا معه جيدة، في الفترة الحالية ليست كذلك، أكرر نحن منفتحون على رحيله ولكن عند وصول عرض مناسب وهذا لم يحدث حتى الآن، لا شيء متوقع حتى يوم الإثنين".