ليوناردو: باريس لم يخبروني أن رحيلي كان شرطًا لبقاء مبابي!

يفتخر بالانتقال الوحيد في مسيرة ليونيل ميسي

كشف ليوناردو المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان، عن عدم علمه بأن قرار رحيله كان من شروط بقاء الفرنسي كيليان مبابي بالفريق.

ارتبط مبابي بالرحيل عن صفوف باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قبل أن يقرر الاستمرار ورفض حلم الانتقال لريال مدريد.

وانتشرت بعض التكهنات حول توصية المهاجم الفرنسي الشاب برحيل ليوناردو، كأحد شروطه للتوقيع على عقد جديد حتى 2025.

ماذا قال ليوناردو عن رحيله؟

البرازيلي الذي قضى 3 سنوات بمنصبه كمدير رياضي لباريس، خرج في حوار لصحيفة "ليكيب" الفرنسية للحديث عن كواليس مغادرته للنادي.

وقال ليوناردو:"بالنسبة لخروجي غير الرسمي فهذه دائمًا طريقتي، يبدو لي الأمر مثيرًا للشفقة عندما أقول شكرًا جزيلًا ووداعًا، لم يكن من المهم إصدار بيان صحفي لأن علاقتي مع باريس قوية للغاية ورحيلي كان بدون مرارة".

وأضاف:"بالطبع لدي وجهة نظري الخاصة بخصوص رحيلي، لكن هذا ليس الوقت المناسب للحديث عنها بسبب كل ما منحه لي النادي وإدارته".

وأوضح:"لم يخبروني أن رحيلي كان شرطًا لتجديد عقد مبابي، لا أريد الخوض في هذه الأمور، استمراره كان مهمًا لباريس والدوري الفرنسي عمومًا".

واستكمل:"الجميع يقع تحت الضغط ربما يعتقد البعض أنه من الصادم أن يحدث الأمر في الليلة التي يجدد فيها مبابي ولكن اتخاذ القرارات ليس بهذه السهولة".

ماذا عن صفقة ليونيل ميسي وتجربته في باريس؟

ليوناردو واصل حديثه:"عندما تصل ثلاثة مواهب مثل حكيمي ونونو مينديش ودوناروما، مع سيرخيو راموس وفاينالدوم وليونيل ميسي وبعدها تخسر أمام ريال مدريد في دور الـ16 سيخرج الناس ليصفون ذلك بالهراء ويلومون الإدارة والفريق".

وتابع:"صفقة ميسي لم تكن متوقعة، عندما أفكر في الأمر أجد نفسي قد شاركت في الانتقال الوحيد في مسيرته، يتشارك مع بيليه ومارادونا في المكانة بعرش كرة القدم، لذلك أقوم بتقييم نفسي من هذا المنطلق مع تحقيق لقبين دوري وكأس والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وعن فشله في بيع اللاعبين:"لا يمكنك الحصول على كل شيء، باريس سان جيرمان نادٍ يخاطر عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات، لديك نفس المخاوف في الأندية الأخرى، ولكني لا أعتقد أنني رحلت بسبب عدم بيع العدد الكافي من اللاعبين".

اقرأ أيضًا ..