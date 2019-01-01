ليوناردو: النصر ليس أفضل من الوحدة، وتلك أسلحة الفوز

مهاجم الوحدة يتحدث عن اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد ليوناردو دا سيلفا مهاجم الوحدة أنهم ليسوا بأقل أبدًا من منافسهم في دوري أبطال آسيا "النصر السعودي"، ذلك قبل 48 ساعة من مواجهة الإياب المنتظرة بين الفريقين.

الوحدة عاد من الرياض بنتيجة ممتازة، بعدما فرض التعادل 1-1 على مستضيفه في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية، وقد أحرز ليوناردو هدف فريقه الوحيد ليرفع رصيده من الأهداف في البطولة هذا الموسم إلى 9 يتصدر بها قائمة الهدافين.

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وقد أجرى اللاعب حوارًا مع صحيفة الاتحاد الإماراتية أكد خلاله أن الروح القتالية والحماس والعمل الجماعي والعمل المنظم دفاعيًا وهجوميًا والتركيز الكبير هم العوامل الأهم والتي يجب أن يتسلح بها الوحدة لتحقيق الفوز في المباراة والتأهل لدور الـ8.

مضيفًا " المباراة على ملعبنا وأمام منافس قوي ومنظم ونحترمه جدًا، لكنه ليس أفضل من الوحدة، المباراة تحتاج أن نعمل بجدية وأن نقدم مستوً أفضل من الذي ظهرنا به في الرياض، أمامنا 90 دقيقة مهمة، وأعتقد أن الجميع على قلب رجل واحد لعبور المباراة وإسعاد جمهور النادي الذي نتمنى أن يكون حاضرًا بكثافة ويدعم ويساند الفريق لأن مثل هذه المباريات يلعب فيها الجمهور دورًا أكثر من 50% لتحقيق الفوز، ونعدهم كلاعبين بأن نقدم أفضل ما عندنا وأن نكون على الموعد ونحقق المطلوب".

"قطعنا شوطًا بعيدًا في المسابقة، والأهم هو الاستمرار، سنكون إيجابيين في الملعب، نعمل بكل قوة من أجل الفوز ولن ندخل المباراة وفي ذهننا التعادل الذي حققناه في ملعب النصر، بل من أجل الانتصار فقط والتأهل".

المهاجم البرازيلي أكد أنه سعيد جدًا بجلوسه على عرش هدافي دوري أبطال آسيا، لكن مشددًا في نفس الوقت على أن مصلحة الفريق هي الأهم لديه وأن أهدافه هي نتاج عمل الفريق بجميع لاعبيه.

وأتم ليوناردو مشيدًا بالثنائي الجديد فواز عوانة ونيكولاس ميليسي مؤكدًا أنهما إضافة كبيرة للوحدة كما ظهر خلال مواجهة النصر في السعودية.