ليورنتي يلمح بالرحيل عن توتنهام

المهاجم الإسباني لم يحصل على دقائق لعب في توتنهام وقد يعود إلى الليجا

ألمح فيرناندو ليورنتي، مهاجم توتنهام، إلى إمكانية الرحيل عن صفوف السبيرز في الصيف المقبل واقترابه من العودة إلى الدوري الإسباني.

ليورنتي شارك بديلًا في تعادل توتنهام أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا وضمن التواجد في ثمن نهائي التشامبيونزليج.

وقال ليورنتي في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أولويتي الآن أن أحصل على دقائق لعب كافية مع الفريق الذي ألعب فيه، أود أن أشعر بأهميتي". اختيارات المحررين قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2018-19 | الموعد، القنوات الناقلة، الفرق المتأهلة، النظام وترتيب المجموعات

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وتابع: "ربما أعود إلى الدوري الإسباني وفريق أتلتيك بلباو ولكني لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل".

صاحب الـ 33 عامًا لعب مع بلباو بين 2004 حتى 2013 قبل الرحيل لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

كافاني أصبح أول لاعب يصل إلى 50 مباراة خلال دوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان.

تهانينا🎉👏. pic.twitter.com/tXfy4ciRJX — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

واختتم: "لو احتاج بلباو لخدماتي سأوافق على العودة حتى لو في يناير المقبل ولكن عليهم بالتحدث مع إدارة السبيرز أولًا".

ليورنتي انضم إلى توتنهام في 2017 ولم يشارك سوى في 38 مباراة مسجلًا 6 أهداف.