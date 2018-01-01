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ليورنتي يلمح بالرحيل عن توتنهام

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Victor Decolongon
المهاجم الإسباني لم يحصل على دقائق لعب في توتنهام وقد يعود إلى الليجا

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ألمح فيرناندو ليورنتي، مهاجم توتنهام، إلى إمكانية الرحيل عن صفوف السبيرز في الصيف المقبل واقترابه من العودة إلى الدوري الإسباني.

ليورنتي شارك بديلًا في تعادل توتنهام أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا وضمن التواجد في ثمن نهائي التشامبيونزليج.

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وقال ليورنتي في تصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية: "أولويتي الآن أن أحصل على دقائق لعب كافية مع الفريق الذي ألعب فيه، أود أن أشعر بأهميتي".

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وتابع: "ربما أعود إلى الدوري الإسباني وفريق أتلتيك بلباو ولكني لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل".

صاحب الـ 33 عامًا لعب مع بلباو بين 2004 حتى 2013 قبل الرحيل لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

واختتم: "لو احتاج بلباو لخدماتي سأوافق على العودة حتى لو في يناير المقبل ولكن عليهم بالتحدث مع إدارة السبيرز أولًا".

 

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ليورنتي انضم إلى توتنهام في 2017 ولم يشارك سوى في 38 مباراة مسجلًا 6 أهداف.

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