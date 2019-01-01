لينيكر يبدع في المفاضلة بين رونالدو وميسي

ويعطي برأيه بوضوح في موضوع الأفضل بينهما

كشف المحلل الإنجليزي الشهير وأيقونة توتنهام جاري لينيكر، عن رأيه بكل وضوح وشفافية، في الموضوع المعقد، عن اللاعب الأفضل من الثنائي الفضائي كريستيانو رونالدو وليو ميسي، وذلك في مقابلة أجراها مع "سبورت بيبلي".

وقال هداف مونديال 1986 "من الأفضل بين ميسي ورونالدو؟ ميسي. لكني أحبهما على حد سواء، مع ذلك لو قلت على تويتر هذا هدف لا يصدق من كريستيانو، فسوف تثير مشجعي ميسي ، وإذا قلت شيئًا رائعًا عن ميسي، وهذا الأمر أفعله كثيرًا لأنه سخيف –إشارة إلى عبقرية ليو-، فسوف أثير مشجعي مانشستر يونايتد".

وأضاف "صحيح من الممكن أن تعجب بهما أو تحبهما، نظرًا لما قاما به، لكن في الحقيقة هما مختلفان للغاية" بالنسبة للدون قال عنه "إنه رياضي بامتياز، حقق أفضل النتائج في مسيرته، كما أنه أفضل مهاجم يلعب بالرأس رأيته في حياتي وأفضل هداف عمومًا شاهدته".

وعن البرغوث قال "ميسي أيضًا من أعظم الهدافين، كما أنه مراوغ بطريقة لا تصدق، ولديه أسلوبه الخاص، ما يمكنني قوله، أن مشاهدة رونالدو تعجبني ومشاهدة ميسي تجلب لي البهجة.. هذا هو الفرق".

والمعروف أن كريستيانو وليو تقاسما كل الجوائز الفردية المرموقة على مدار العقد الماضي، خصوصًا جائزتي الفيفا ومجلة "فرانس فوتبول"، الاستثناء الوحيد، حدث العام الماضي، بحصول لوكا مودريتش على الجائزتين، كأول لاعب غير هذا الثنائي يفوز بجائزة فردية عالمية، منذ أن فعلها ريكاردو كاكا عام 2007.