لينيكر: توتنهام يحتاج لاعبين ليكون من الأفضل في أوروبا

توتنهام لا يشتري هذا الموسم

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث جاري لينيكر، نجم توتنهام السابق، عن وضعية الفريق الحالية وابتعاده عن إبرام أي تعاقدات جديدة وتأثير الأمر على حظوظه في التنافس.

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ثمان نقاط عن قمة الترتيب، ويلعب مع بوروسيا دورتموند في دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وقال لينكر مع "فوتبول لندن": "سبيرز لا يملكون الأموال حالياً بسبب مشروع الملعب الجديد، الأمر جلي بعدم دخولهم سوق الانتقالات الأخيرين".

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وأضاف: "يمكن تفهم الأسباب بسبب أهمية مشروع الملعب وضخامته، ولكن الأمر مؤسف لأن الفارق ليس كبيراً بينهم وبين القمة".

وواصل الهداف الإنجليزي التاريخي: "بوتشيتينو يقوم بعمل رائع رغم القيود عليه، برأيي الفريق يحتاج لبعض التدعيمات لحل مشاكله".

وختم: "لاعب خط وسط كبير بالإضافة لمهاجم آخر مميز وسيكونوا من ضمن أفضل الفرق على الصعيد الأوروبي".

ويلعب توتنهام مساء الأحد أمام ضيفه ليستر ضمن لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز.