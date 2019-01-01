لينو يوجه رسال تحذيرية لتوتنهام قبل ديربي لندن

سبق وأن تفوق عليهم في ملعب ويمبلي مع فريقه السابق ليفركوزن

وجه بيرند لينو حارس أرسنال، رسالة تحذيرية للغريم التقليدي توتنهام، قبل مواجهتهما معاً السبت القادم.

توتنهام يستعد لاستضافة أرسنال في الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج، في مواجهة هامة بصراع الأربعة الكبار.

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لينو سبق وأن واجه توتنهام على نفس الملعب في نوفمبر 2016 مع فريقه السابق بايرليفركوزن، وشارك في فوزه بهدف دون رد بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال الألماني عن اللعب مرة أخرى ضد توتنهام:"أتذكر أنني لعبت أمامهم في ويمبلي وفزنا بهدف نظيف، لا أمانع تكرار نفس النتيجة".

كارلو أبدى ثقة متناهية في لاعبيه بالرغم من أن الجدول يقول غير ذلك 💁‍♂️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 28, 2019

وأضاف:"لا يوجد شيء أفضل من الفوز في ويمبلي، الأمر لا يتعلق بالديربي فقط، لكنها مباراة هامة لموقعنا في الجدول".

وتابع:"هدفنا الرئيسي هو تقديم نفس المستوى الذي ظهرنا به ضد بورنموث، مع العلم أنها ستكون مباراة أصعب".

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مباراة الذهاب بين المدفعجية وسبيرز انتهت بفوز أرسنال 4/2 على ملعب الإمارات، مما يعطي توتنهام دافع الثأر، والخروج من أزمته الحالية بالتعرض لهزيمتين أمام بيرنلي وتشيلسي.

أرسنال يلعب المباراة وهو في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط فقط عن توتنهام الثالث، مما يجعل فوزه فرصة كبيرة لإشعال سباق التأهل على دوري أبطال أوروبا.