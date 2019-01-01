لينو: خسارة مباراة واحدة ليست مشكلة

الحارس لا يعرف سبب تلقى الأهداف خارج الأرض

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أبدى الحارس الألماني، بيرند لينو، لاعب أرسنال الإنجليزي، عن احباطه من الخسارة أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل أرسنال في مواصلة نتائجه الإيجابية، وظل رابعًا خلف توتنهام، ليفشل في الانفراد بالمركز الثالث في جدول الترتيب.

وجاء هدف اللقاء الوحيد من توقيع فيل جاكيليكا، ليظل أرسنال دون حفاظ على نظافة شباكه خارج القواعد.

وعلق الألماني على المباراة: "نتيجة مُحبطة، لعبنا جيدًا لكننا لم نحصل على فرص للتسجيل، لقد استقبلنا هدف في بداية اللقاء وكان هذا صعب أن نلعب أمام دفاع قوي".

وواصل: "الهدف المبكر كان أفضل لإيفرتون، إذا ظلت النتيجة 0-0 لمدة طويلة، كانت الأمور ستصبح أسهل لنا".

وعن الشوط الثاني: "سنحت لإيفرتون بعض الفرص، لكن عليمت التطور في اللعب أمام دفاع عميق، وصناعة الفرص، لأنني أعتقد أن لقاء واتفورد المقبل سيكون هكذا".

وردًا عن الفارق بين أرسنال داخل وخارج ملعبه: "لكي أكون أميناً، لا أعرف، نحن في مركز جيد والأجواء جيدة، وخسارة مباراة واحدة ليست مشكلة، نريد المواصلة والعمل الشاق واللعب بأسلوبنا، لأننا لازالنا في فترة جيدة".

أرسنال يرفض التخلي عن المركز الرابع 🤷‍♂️ pic.twitter.com/Y6ydX4dDvh — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 7, 2019

ويستعد أرسنال بشكل مباشر للقاء نابولي في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.