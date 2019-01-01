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الدوري الإنجليزي الممتاز

لينو بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي: أسوأ بداية لنا

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Getty Images
الحارس الألماني يندب حظ فريقه..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى بيرند لينو حارس مرمى آرسنال إحباطه عقب الخسارة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

 

وقال لينو عقب المباراة لسكاي سبورتس:"لقد كانت أسوأ بداية لنا، ولكن رد فعل الفريق كان جيداً".

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وأضاف:"تلقينا بعد ذلك هدفاً جديداً في أسوأ توقيت ممكن، قبل ثواني من نهاية الشوط الأول".

وكان سيرجيو أجويرو قد افتتح التسجل في الدقيقة الأولى، ليتعادل الجانرز في الدقيقة 11، قبل أن يسجل أجويرو هدف التقدم مجدداً قبل نهاية الشوط.

وفي الدقيقة 61 أضاف أجويرو هدفاً ثالثاً ليقتل المباراة، ويتجمد رصيد آرسنال عند 47 نقطة في المركز السادس.

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