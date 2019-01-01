لينو يحتج على جلوسه احتياطياً مع ألمانيا

منافسة بين عدة حراس مميزين لحماية عرين المانشافت

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى بيرند لينو، حارس أرسنال، امتعاضه من الجلوس احتياطياً مع المنتخب الألماني في ظل المنافسة الكبيرة على حراسة عرين المانشافت.

ويفضل يواخيم لوف، مدرب ألمانيا، الاعتماد على القائد مانويل نوير أساسياً بعد تعافيه من الإصابة، ويتواجد حارس برشلونة أندري تير شتيجن بديلاً وبعده لينو.

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وقال لينو مع "Stuttgarter Zeitung and Stuttgarter Nachrichten": يجب أن أكون صريحاً، الجلوس على مقاعد البدلاء أمر صعب للغاية".

وأضاف: "ولكن لا يوجد بلد تملك تلك الجودة والكثافة في مركز حراسة المرمى مثلنا، يجب أن تركز في التدريبات وتثبت نفسك، أنا وتير شتيجن أصدقاء ولكن هنا نتنافس".

وختم: "لا أتمنى الإصابة لأي أحد، ولكن أنظر لما حدث لأدلر في 2010 والفرصة التي حصل عليها نوير، لا تعرف أبداً ما قد يحدث".

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