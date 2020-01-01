لينو: أرتيتا يُصلح الفوضى التي أحدثها إيمري

كلمات قوية من نجم أرسنال

قارن بيرند لينو، حارس أرسنال، بين الوضع حالياً مع المدير الفني ميكيل أرتيتا، والمدرب السابق أوناي إيمري، ومدى التحسن في أداء الفريق.

وتولى أرتيتا تدريب المدفعجية في نوفمبر الماضي بعد إقالة إيمري بسبب سوء النتائج والأداء، الأخير الذي بدأ في التحسن في الأسابيع الأخيرة رغم استمرار العثرات.

وقال لينو للمراسلين: "أرتيتا قام في وقت قصير بعمل كبير، يمكنك رؤية ذلك في الطريقة القوية التي نلعب بها، وهيكلة الفريق وعقليته في أرضية الملعب".

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وأضاف: "قبل ذلك، لا أريد أن أقول إن الوضع كان فوضوي، ولكن كان الوضع يصيبك بالارتباك، كل شخص يقوم بشيء مختلف، ولم نكن فريقاً".

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وواصل الألماني: "حتى في غرف الملابس وليس بالملعب فقط كان واضحاً الارتباك، أرتيتا غير ذلك جذرياً، عندما وصل لم يتحدث كثيراً عن الخطط، ولكن عن كيف نكون فريقاً".

وختم" "أعتقد أن الأمر لا يتعلق فقط بما تعلمه من بيب، الجميع يقول إنه شخص مميز تكتيكياً ويعرف كيف يحسن اللاعبين، الآن نحن خارج سباق البريميرليج بسبب قوة ليفربول وسيتي، الفريقان في مستوى آخر تماماً".

ويحتل أرسنال حالياً المرتبة العاشرة في جدول الترتيب، بفارق 10 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.