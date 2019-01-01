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دوري أبطال أوروبا

لينكر: أتمنى إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض ومانشستر يونايتد قادر على العودة

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جاري لينكر نجم فريق برشلونة وتوتنهام المعتزل يؤكد في تصريحات صحفية على قدرة مانشستر يونايتد في العودة بالنتيجة على كامب نو.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد جاري لينكر نجم فريق برشلونة وتوتنهام السابق على قدرة مانشستر يونايتد في العودة بالنتيجة أمام النادي الكتالوني بدوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لينكر وأكد خلالها على أمله في إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين بدوري أبطال أوروبا ولو لموسم واحد فقط.

وقال لينكر: “سأحب أن أشاهد مباريات دوري أبطال أوروبا بدون قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين ولو لموسم واحد فقط، لا أعلم بشأنكم ولكنني متشوق لذلك".

وأضاف: "عندما أفكر في الأمر أجد دومًا أصحاب الأرض يكونون أكثر حذرًا في كل مناسبة، يكون لديهم خوف من منح المنافس هدف أو أكثر خارج أرضه، ووقتها تصعب عليهم الأمور".

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وأكمل: "مانشستر يونايتد كان في ذلك الموقف من قبل وخسر بهدفين نظيفين أمام باريس سان جيرمان، لكنهم نجحوا في العودة من خلال مباراة الإياب".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد خسر بهدف نظيف أمام برشلونة على ملعب أولد ترافورد في لقاء إياب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

 

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