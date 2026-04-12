يبدو بريان لينسن في مكانه تمامًا مع نادي NEC، الذي ينافس على المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الهولندي «فريندنلوتيري» وعلى بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. لعب المهاجم البالغ من العمر 35 عامًا في السابق مع فينورد، لكنه لا يشعر بأي غيرة تجاه منافسه من جنوب روتردام.

سيواجه لينسن يوم الأحد النادي الذي لعب له بين عامي 2021 و2023. "بالنسبة لنا، هذه تجربة رائعة، أما بالنسبة لفينورد فهي مسألة حتمية. أعرف مدى الضغط الكبير الذي يتعرض له فينورد. إنه أكبر بكثير لديهم منه لدينا"، هكذا قال في مقابلة مع مجلة "فوتبال إنترناشونال".

ويعرف نجم NEC أن هذه الضغوط تزداد بسبب وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. "في الوقت الحاضر، يمكن لأي شخص التعبير عن رأيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي على سبيل المثال. وهذا قد يكون مزعجًا للاعب. إذا كنت تلعب حاليًا في فينورد أو أياكس، فهذا ليس بالأمر السهل."

لقد مر لينسن بنفس التجربة خلال مسيرته. "لذا أعرف كيف يمكن أن يكون الشعور عندما تكون دائمًا هدفًا للنقد. هذا ليس برنامج حواري واحد. لا، بل هناك الآن 34 برنامجًا في الأسبوع، وفي كل مرة يتم ذكر اسمك."

"قد أشعر بالراحة الآن، لكن إذا لعبت بشكل سيئ بعد ثلاثة أيام وأهدرت فرصتين، فإن كل هذا الشعور الإيجابي يختفي مرة أخرى ويبدأ الحديث عني بشكل مختلف"، هكذا قال المهاجم المخضرم، الذي يدرك أن هناك فرقًا كبيرًا بين اللعب في نادي NEC أو أحد الأندية الهولندية الكبرى.

"هناك فرق كبير بين اللعب في NEC أو في فينورد أو أياكس. من بين الأندية الكبرى، أجد أن PSV لا يزال مستقرًا وهادئًا نسبيًا. أما في NEC، فالأمر أسوأ بكثير. أنا لا أقرأ الصحف على أي حال، لكن يمكنني أن أتصور أن الأمر مزعج أحيانًا لبعض اللاعبين. على سبيل المثال في فينورد. يمكنني أن أتصور أنهم كانوا يشعرون براحة أكبر في السابق"، هكذا خلص لينسن في نهاية حديثه.

يستقبل كل من نيك ولينسن يوم الأحد فريق فينورد الذي يحتل المركز الثاني. وفي حال الفوز، سيتفوق فريق نيميغن على منافسه، حيث لا يتجاوز فارق النقاط بينهما سوى نقطة واحدة.