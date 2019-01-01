لينديلوف يتمنى تعيين سولشار كمدرب دائم لمانشستر يونايتد

المدافع السويدي تحسن مستواه بشكل كبير تحت قيادة المدرب النرويجي

أكد فيكتور لينديلوف مدافع مانشستر يونايتد، أنه يطمح في بقاء أولي جونار سولشار مدرباً للفريق.

سولشار تولى مهمة تدريب الشياطين الحمر بشكل مؤقت في ديسمبر الماضي، خلفا للبرتغالي الُمقال جوزيه مورينيو بعد تخبط النتائج.

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النرويجي قاد انتفاضة قوية بصفوف يونايتد الأسابيع الأخيرة، وأعاده لسباق الأربعة الأوائل بالدوري الإنجليزي، كما صعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

لينديلوف كان أحد اللاعبين الذين تحسن مستواهم بشكل كبير مع سولشار، لذلك قال عنه:"سأكون في قمة السعادة لو استمر معنا".

وأضاف:"ليست وظيفتي لتحديد ذلك، لكن تواجده بالفريق سيجعلني سعيداً نظراً لكل ما قدمه منذ وصوله".

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وتابع:"هو أسطورة للنادي ويعلم كل شيء عن مانشستر يونايتد، عندما يتحدث معك يجب عليك الاستماع له، لأنه شخص إيجابي والابتسامة لا تفارق وجهه، كما يمتلك دائماً العديد من النصائح الهامة".

جدير بالذكر أن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام، يعتبر هو المرشح الأبرز لقيادة الشياطين، في حالة عدم تعيين سولشار كمدرب دائم.