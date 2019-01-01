ليندلوف يريد بقاء سولشار بشكل دائم مع مانشستر يونايتد

الأمور تسير في صالح النرويجي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد المدافع السويدي فيكتور ليندلوف أنه سيكون سعيدًا حال أصبح مدربه النرويجي أولي جونار سولشار مدرباً دائمًا لمانشستر يونايتد.

وتولى المدرب البالغ 46 عامًا، مهمة تدريب الشياطين الحمر، خلفاً للمُقال البرتغالي جوزيه مورينيو، ليقودهم لـ14 انتصاراً وتعادلين و3 هزائم في جميع المسابقات.

السويدي تحدث عن حظوظ سولشار، عبر سكاي سبورتس: "إذا حصل على المهمة، سأكون سعيدًا، هذه ليست مهمتي، في النهاية أنا سعيد بما يحدث منذ قدومه، لا أجد شيء سلبي لأقوله".

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وتابع: "أنه أسطورة للنادي، ويعرف الأمور منذ أن كان لاعباً، لذلك عندما يتحدث لابد أن تستمع، وهو يعرف عن ماذا يتحدث، لأنه مر عبر هذا، وهو يمتلك شيء رائع".

وأردف: "لقد قدم شيء جيد منذ قدومه، وآتى بابتسامة على وجهه، واعتقد أن هذا مهم للاعبين".

وأنهى المدافع السويدي الغائب عن مباريات التوقف الدولي الجارية: "لقد تحدث معي وقال لي أشياء التي أجيدها، قدراتي وكيف أُظهر نفسي في الملعب، وهذا جيد أن اسمعه".

ويسعى مانشستر يونايتد لحسم مقعد دوري الأبطال، في صراع مع توتنهام وأرسنال وتشيلسي بالبريميرليج، ولقاء برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال.