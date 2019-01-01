ليندلوف يرفض اللعب مع منتخب السويد

المدافع سيغيب عن مواجهتي رومانيا والنرويج

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

رفض المدافع السويدي فيكتور ليندلوف، تلبية قرار الاستدعاء للمنتخب السويدي، في التوقف الدولي المقبل، بتصفيات يورو 2020.

مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، رفض المشاركة مع منتخب بلاده معللاً قراره بأسباب شخصية.

ويأتي ذلك بعد غياب صديقه المُقر، جون جيديتي عن مواجهتى أحفاد الفايكينج، لكل من رومانيا والنرويج.

وأصدر المدير الفني للسويد، ياني أندرسون، بيانًا رسمياً تعليقاً على غياب مدافعه البالغ 24 عاماً: "بالطبع حزين لغياب ليندلوف، لكنني متفهم واحترم قراره".

وسيتواجد مدافع نيويورك سيتي، أنتون تيرنهولم في قائمة السويد.

الأمر الآن يتقوف على التحرك من قبل النادي وموافقة ناصر الخليفي 🙌 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

وتألق ليندلوف في الأونة الأخيرة أثناء قيادة أولي جونار سولشار، كتيبة مانشستر يونايتد، حيث شارك في 25 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري، وأصبح من العناصر الأساسية للفريق.

وتحتل السويد المركز الرابع عشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث ستبدأ التصفيات المؤهلة ليورو 2020، بلقاء رومانيا ثم مواجهة النرويج.

وسيصبح اللاعب دون أي مشاركة حتى مواجهة واتفورد في الدوري الإنجليزي الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.