ليندلوف متحمس للموسم الجديد مع مانشستر يونايتد

ليندلوف يرى نفسه في مانشستر يونايتد الموسم المقبل ولا يفكر في الرحيل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال فيكتور ليندلوف قلب دفاع نادي مانشستر يونايتد إنه متحمس للموسم الجديد مع الشياطين الحمر وينتظر فيه الكثير.

وكان مانشستر يونايتد قد ارتبط بمفاوضات مع عدد من قلوب الدفاع، كان أبرزهم كوليبالي وميلان شكرينيار وماتياس دي ليخت.

وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أن تعاقد مانشستر يونايتد مع قلب دفاع في موسم الانتقالات الصيفية تعني مغادرة فيكتور ليندلوف.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك، قال ليندلوف إنه لا يهتم لمثل هذه الأشياء، حيث يرى نفسه لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

وقال ليندلوف: "متحمس للموسم الجديد، هنا في مانشستر يونايتد التحديات لا تنتهي، ولدينا تحديات جديدة في الموسم المقبل وأنا مستعد لخوضها"

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يذكر أن فيكتور ليندلوف كان قد انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد في عهد المدرب جوزيه مورينيو الذي جلبه من بنفيكا البرتغالي.