لينجارد يحسم موقفه من عرض النصر المغري

هل يتمكن النصر من إقناع لينجارد بارتداء قميصه؟

حسم الإنجليزي جيسي لينجارد؛ جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، موقفه من العرض السعودي المغري من نادي النصر، من أجل التعاقد معه.

ما هي تفاصيل العرض السعودي لضم لينجارد؟

أكدت صحيفة "ذا أتلتيك" الأمريكية، على أن اللاعب الإنجليزي جيسي لينجارد قد تلقى عرضًا من أحد الأندية السعودية، من أجل ضمه بشكل مجاني خلال الصيف الحالي.

العرض السعودي الذي وصل إلى لينجارد وصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، وهو الأمر الذي دفع اللاعب الإنجليزي في التفكير فيه جيدًا وعدم رفضه.

لينجارد أمامه عروض أخرى من الدوري الأمريكي، ولكنه رفض الفكرة حاليًا، وفي نفس الوقت لم يغلق الباب أمام العرض السعودي الذي وصل له. "اقرأ المزيد من التفاصيل"

ما هو موقف لينجارد من عرض النصر؟

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن تقديم نادي النصر عرضًا من أجل ضم جيسي لينجارد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف العالمي.

وأضافت الصحيفة أن لينجارد رفض العرض الذي قدمه نادي النصر، مفضلًا النظر إلى العروض الأخرى التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الماضية.

وتلقى لينجارد عروضًا من وست هام وإيفرتون بالدوري الإنجليزي، بجانب العروض التي وصلت له من الدوري الأمريكي، حيث يفاضل اللاعب حاليًا بين تلك العروض.

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