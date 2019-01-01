لينجارد: مانشستر يونايتد بدأ جيداً ثم حضر ميسي

الأرجنتيني سجل ثنائية في شباك يونايتد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، للحديث عن سقوط فريقه أمام برشلونة في ربع نهائي دوري الأبطال وأكد أن ليونيل ميسي صنع الفارق لخصمه.

وخسر يونايتد إياباً مساء الثلاثاء بثلاثية نظيفة سجل منها ميسي هدفين وأضاف فيليبي كوتينيو آخراً، ليودع الفريق الإنجليزي البطولة بمجموع المبارتين 4-0.

وقال لينجارد مع بي تي: "لا يمكنك ارتكاب أخطاء في تلك المباريات، سيطرنا ل15-20 دقيقة الأولى والوضع كان يمكن أن يختلف لو استغلينا الفرص".

فالفيردي: ميسي رجل المواعيد الكبرى

صَف أداء ميسي في مباراة اليوم بكلمة واحدة! 👇 pic.twitter.com/FKXVaNAc5z — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 16, 2019

سولشار: ميسي هو الفارق.. هو الأفضل مع رونالدو

وأكمل: "ميسي من أفضل لاعبي العالم وكان الوضع ليختلف لو سجلنا من الفرص، ولكن ميسي حضر وقدم لعبه، الفرص في تلك المباريات هائلة".

وختم: "سنحارب من أجل العودة في المشاركة في دوري الأبطال من جديد، هي البطولة الكبيرة لنا".

ويواجه يونايتد صراعاً محتدماً محلياً أمام كلاً من توتنهام، أرسنال، وتشيلسي من أجل بلوغ المربع الذهبي في البريميرليج وتأمين التواجد بدوري الأبطال النسخة المقبلة.