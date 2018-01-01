لينجارد: لعبنا بالكثير من المتعة والحماس والطاقة

مانشستر يونايتد يفتتح مشواره مع سولشار بالفوز 5-1 على كارديف سيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

افتتح أولي جونار سولشار مشواره مع مانشستر يونايتد بسحق كارديف سيتي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد ضمن الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي.

وسجل جيسي لينجارد الهدفين الرابع والخامس لليونايتد، وقبله كان ماركوس راشفورد وأندير هيريرا وأنتوني مارسيال قد افتتحوا النتيجة للفريق في المباراة الأولى بعد إقالة جوزيه مورينيو وتعيين سولشار.

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وقد تحدث لينجارد بسعادة بالغة عقب المباراة قائلًا "لعبنا بالكثير من الطاقة والمتعة والحماس، لقد سجلنا 5 أهداف وهذا جيد جدًا. حين تحظى بالثقة، تتمركز جيدًا لتُسجل الأهداف، وهذا ما فعلناه".

أضاف الدولي الإنجليزي "لعبنا متقدمين أكثر وخط الدفاع كان متقدمًا، لقد عاقبناهم وخلقنا العديد من الفرص".