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الدوري الإنجليزي الممتاز

لينجارد: مانشستر يونايتد سيلعب أمام توتنهام للمتعة

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قمة منتظرة مساء الأحد بين الفريقين

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

تحدث جيسي لينجارد، لاعب مانشستر يونايتد، عن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام توتنهام مساء الأحد وأكد سعي الفريق لإمتاع جماهيره بالمقام الأول.

ويحل يونايتد ضيفاً على ملعب "ويمبلي" لمواجهة سبيرز ضمن قمة الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال لينجارد للموقع الرسمي لناديه: "سيكون لقاءاً صعباً، ولكن نحن نعتمد على الفترة الممتازة الأخيرة التي عشناها".

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وأضاف: "سنذهب هناك لتحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الثلاث ومواصلة مسيرة الانتصارات على حساب توتنهام".

وأكمل ناشيء اليونايتد: "سنبحث عن إمتاع الجماهير وتحميسها في مقاعدها، نحن كمانشستر يونايتد هذا هو دورنا، سيكون لقاء ممتع أمام فريق رائع".

وختم لينجارد بالحديث عن دوره: "دوري كلاعب خط وسط مهم لسبب الأهداف والتمريرات الحاسمة، ولكن الأهم الاستمرار في الانتصارات".

ويحتل مانشستر المرتبة السادسة حالياً برصيد 38 نقطة، بفارق عشر نقاط عن توتنهام ثالث الترتيب.

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