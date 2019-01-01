ليمان يكشف .. كيف فاز آرسنال بالدوري الإنجليزي بلا هزيمة؟

وماذا عن اللحظة الأسوأ في مسيرته مع آرسنال؟

عاد حارس مرمى آرسنال في بداية الألفية الجديدة ينز ليمان بالذاكرة إلى الوراء أكثر من عقد ونصف من الزمن، ليروي أسرار الفوز التاريخي بلقب البريميرليج بلا هزيمة في نسخة 2003-2004 الذهبية.

وساهم الحارس الألماني في تتويج الجيل الذهبي للمدفعجية باللقب بلا هزيمة في ذاك الموسم الأسطوري، بحفاظه على نظافة شباكه في 15 مباراة.

وحقق الفريق اللندني 26 فوزًا مقابل 12 تعادل، ليصبح الفريق الوحيد الذي تّوج باللقب باسمه ونظامه الجديدين، بلا هزيمة حتى يومنا هذا.

وكان حارس مرمى الماكينات في مونديال 2006، قاب قوسين أو أدنى من تحقيق كل الألقاب المحلية والجماعية مع آرسنال، لولا هفوته الشهيرة أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2006، والتي تسببت في طرده في أول 18 دقيقة من المباراة.

وعن تلك اللحظة والمباراة التي خسرها آرسن فينجر ورجاله في الدقائق الأخيرة بنتيجة 2-1، قال ليمان "لا أفكر فيها، خاصة عندما يسألني الناس عنها".

وأضاف "لدي تاريخ مع خيبات الأمل، مقابل ذلك حققت بعض النجاحات، وهذا أمر جيد للغاية بالنسبة لي. على سبيل المثال في تجربتي مع آرسنال. صحيح لم نفز بكل شيء، لكننا على بعد خطوات من تحقيق كل شيء ممكن".

وختم "يعتقد الناس أننا كنا نلعب في أجواء رائعة، لكن في حقيقة الأمر لم يكن الأمر كذلك، كانت هناك مناقشات شبه يومية في الملعب، ومن حسن الحظ كنا جميعًا نبحث عن النجاح، وأيضًا تلك المناقشات ساعدتنا على تطوير أنفسنا إلى الأفضل".